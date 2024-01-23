"إسرائيل": لن نقبل باتفاق يسمح ببقاء حماس في السلطة بغزة

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي يوم الثلاثاء إن إسرائيل لن توافق على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن وقف إطلاق النار يسمح باستمرار احتجاز الرهائن في غزة أو بقاء حماس في السلطة بالقطاع.

وأضاف أن الجهود مستمرة لتحرير الرهائن لكنه رفض الخوض في تفاصيل وقال إن الأرواح في خطر.

وردا على سؤال بشأن تقارير عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال ليفي إن أهداف الحرب لم تتغير، وهي "تدمير قدرات حماس الإدارية والعسكرية في قطاع غزة وإعادة جميع الرهائن. لن نتوصل إلى اتفاق لإطلاق النار يبقي الرهائن في غزة وحماس في السلطة".

وأضاف "ليس لدينا ما نوضحه أكثر من ذلك".