حزب الله يستهدف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

أعلن حزب الله شن هجوم صاروخي استهدف من خلاله قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية في جبل الجرمق، اليوم الثلاثاء، فيما دوت صافرات الإنذار، في مناسبات عدة، في بلدات ومواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان، وسط تقارير إسرائيلية عن إطلاق أكثر من 20 قذيفة صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع إسرائيلية.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن أضرارا "طفيفة" لحقت في بنى تحتية في قاعدة سلاح الجو، مدعيا أنه "قدرات المراقبة التابعة لسلاح الجو لم تتضرر، نظرا لجاهزية القوات ووجود منظومات احتياطية أخرى"، فيما تطرق وزير الأمن الإسرائيلي، غالانت، للمواجهات مع حزب الله؛ وقال: "لا نريد الحرب لكننا مستعدون لمواجهة أي وضع قد ينشأ في الشمال".

في المقابل، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدات حدودية في الجنوب اللبناني وسط تحليق متواصل لاستطلاع الاحتلال فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب اللبناني، وصولا إلى مشارف مدينة صور، علما بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية عقد اجتماعا بإحدى البلدات الشمالية.

وفق وقت صباح اليوم، أوضحت الوكالة الرسمية اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "صعّد من اعتداءاته مساء الإثنين، على قرى وبلدات القطاعين الغربي والأوسط، فأغار على منزل في بلدة مجدل سلم ما أدى إلى تدميره وارتقاء شهيد وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالممتلكات والبنى التحتية في البلدة".

16:53

غارات إسرائيلية تستهدف محيط عدة بلدات في جنوب لبنان

15:50

حزب الله يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة الحدودية

في عملية ثالثة يتبناها منذ صباح اليوم، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "‏قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

14:45

الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة بنى تحتية في قاعدة ميرون الجوية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، عصر اليوم الثلاثاء، إننا "رصدنا عدة قذائف أُطلقت من لبنان، بعضها اعترضنا لها، ورصدنا إصابة طفيفة في البنى التحتية للقاعدة الجوية".

وأضاف: "لا يوجد إصابات في الحدث والتفاصيل قيد الفحص، ولا يوجد ضرر بالقدرات العسكرية الجوية".

14:26

استهداف مدفعي إسرائيلي لمحيط بلدتي حلتا وراشيا الفخار جنوبي لبنان

14:07

صافرات إنذار في الجليل الأعلى

13:24

غالانت عن المواجهات مع حزب الله: لا نريد الحرب لكننا مستعدون لجميع التطورات الممكنة

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه أجرى تقييما للأوضاع الأمنية بشأن المواجهات المستمرة مع حزب الله اللبناني على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وجاءت أقوال غالانت في تصريح مشترك مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، للتعقيب على مقتل 24 جنديا وضابطا إسرائيلي في قطاع غزة، الإثنين.

وقال غالانت إن "حزب الله يواصل استفزازاته في الشمال، وأعيننا مفتوحة على كل ما يحدث في المنطقة، أجريت تقييما للوضع بهذا الخصوص، نحن على أتم استعداد، لا نريد الحرب، لكننا جاهزون، لكل وضع ممكن أن ينشأ في الشمال".

13:14

الكابينيت الإسرائيلي يجتمع حاليا في جلسة خاصة تعقد بإحدى البلدات الشمالية

أفادت تقارير إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يجتمع حاليا في جلسة خاصة تعقد بإحدى البلدات الشمالية، بمشاركة رؤساء سلطات محلية.

13:08

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف يارين والضهيرة وعلما الشعب بجنوب لبنان

12:01

مدفعية الاحتلال تستهدفت أطراف ميس الجبل

أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بأن "مدفعية العدو (الإسرائيلي) استهدفت الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل (طوفا)".

11:36

حزب الله: استهدفنا قاعدة ‏"ميرون" ردًا على الاغتيالات في لبنان ‏وسورية واستهداف المدنيين

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق"، وأوضح الإعلام الحربي للحزب أن ذلك يأتي "للمرة الثانية، ردًا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسورية والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة".

وأوضح الحزب أن استهداف قاعدة ميرون تم بـ"عدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة"، مؤكدا "تحقيق إصابات مباشرة".

11:15

إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه بلدة "شيفر" الحدودية

11:01

غارات إسرائيلية تستهدفت ثلاثة منازل في بليدا

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ثلاث غارات على بلدة بليدا، مستهدفا ثلاثة منازل، بحسب ما أفادت الوكالة اللبنانية.

10:56

صافرات الإنذار تدوي مجددا في الجليل الأعلى

دوت صافرات الإنذار، في مواقع في الجليل من بينها "تسفعون" و"سعسع" و"شافير".

10:46

حزب الله: استهدفنا تجمعا ‏لجنود الاحتلال في تلة كوبرا

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

10:18

صافرات الإنذار تدوي مجددا في الجليل الأعلى

دوي صافرات الإنذار في أفيفيم وبرعم ويرؤن الواقعة في المنطقة الحدودية مع لبنان في الجليل الأعلى.

10:10

قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي لبنان ومسيّرة للاحتلال أغارت في منطقة الوزاني

أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بأن "أطراف بلدات شيحين، ومروحين، وطيرحرفا، وراميا ومنطقة جبل بلاط تتعرض منذ التاسعة والربع من صباح اليوم لقصف مدفعي معادٍ (إسرائيلي)".

ولفتت الوكالة إلى أن "مسيّرة إسرائيلية كانت قد شنت قرابة السادسة صباحا، غارة بصاروخين على حاوية شحن في أرض زراعية في منطقة الوزاني تستخدم لتخزين معدات زراعية ومبيدات".

09:59

قصف مدفعي إسرائيلي لأطراف طيرحرفا والضهيرة

09:58

سقوط 3 صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان على مناطق في الجليل الغربي