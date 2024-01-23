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طولكرم: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم إطلاق النار على جنود

الثلاثاء 23 يناير 2024 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم إطلاق النار على جنود



طولكرم/سما/

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم إطلاقه النار على جنود عند حاجز "عناب" شرقي مدينة طولكرم؛ مساء اليوم الثلاثاء.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشاب الذي لم تعرف هويته بعد؛ كما أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين.


وجاء في بيان لجيش الاحتلال، أنه "خلال نشاط لجنود احتياط من الكتيبة 9306 قرب بلدة عنبتا، جرى رصد ’إرهابي’ كان في طريقه نحوهم وهو يطلق النار عليهم".

وأضاف أن "الجنود ردوا بإطلاق النار وقتل ’الإرهابي’، فيما جرى ضبط السلاح ووسائل القتال بحوزته، ولم تقع إصابات بين الجنود".

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم ومارست أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين.

كما اقتحمت قرية حوسان وأغلقت منطقة المطينة على المدخل الشرقي والشارع الرئيسي، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

مما يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا إغلاق منطقة المطينة والشارع الرئيسي، وسط استفزازات للمواطنين والتنكيل بهم.

وتسبب مستوطنون في نفوق وإجهاض عدد من رؤوس الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت عددا من رعاة الأغنام في منطقة "واد الغار" غرب القرية، وتسببت في نفوق رأسين من الأغنام بالإضافة إلى إجهاض 15 رأسا تعود لعدد من رعاة الأغنام بعد سقوط صخور كبيرة عليها من مكان عال.

كما لاحق المستوطنون رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب.

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