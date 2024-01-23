جيش الاحتلال يطلب من سكان خانيونس الانتقال إلى المنطقة الإنسانية في المواصي

القدس المحتلة/سما/

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان خان يونس، اليوم الثلاثاء، الانتقال إلى المنطقة الإنسانية في المواصي، وهي منطقة على البحر المتوسط وغير بعيدة عن الحدود مع مصر.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “إلى سكان منطقة خان يونس في أحياء النصر، الأمل، مركز المدينة والمخيم في بلوكات 112-107، من أجل سلامتكم عليكم الانتقال فورا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر”.



وفي منشور آخر صدر في وقت سابق اليوم، قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن “قوات الفرقة 98 استكملت عملية تطويق خان يونس وقضت، بالتعاون مع سلاح الجو، على عشرات المخربين على مدار آخر أربع وعشرين ساعة”، مضيفا: “استكملت قوات المظليين، وغفعاتي واللواء 7 عملية تطويق خان يونس في حين عمق مقاتلو فرقة الكوماندوز الهجوم إلى قلب المنطقة التي تستخدم مركز ثقل محوري للواء خان يونس التابع لمنظمة حماس..”.



وأضاف: “خلال يوم شهد قتالا مكثفا، قضت القوات على عشرات المخربين في معارك وجها لوجه بتعاون مع غارات سلاح الجو… كما كشفت القوات عن قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق، ومجمعات قتال، وفتحات أنفاق ووسائل قتالية عديدة”.