الحوثي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى "حارس الدمار الإسرائيلي"

صنعاء/سما/

وجه عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، رسالة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.



وقال الحوثي الأحد، في منشور له عبر منصة "إكس": "أنتم حارس الدمار الإسرائيلي، ولايمكن أن تكون أمريكا وبريطانيا حامية الازدهار لأن كل بقاع العالم تشهد بدماركم أو حمايتكم للدمار كما هو الحل في غزة أو ما قمتم به في اليمن".

وأضاف: "ضرباتكم لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وتصميم على مواجهتكم، فأنتم المعتدين على بلدنا. على الأمريكي والبريطاني أن يفهم أننا في زمن الرد وأن شعبنا لايعرف الاستسلام".

وتابع: "شعبنا اليمني اليوم يقاتل لمنع إبادة أبناء غزة وحصارهم والأمريكي يقاتل ويقصف أبناء اليمن لحماية المجرم الإرهابي العدو الإسرائيلي وشتان بين الخياري".



وأكد الحوثي أن الشعب اليمني "يحمل الإيمان ويثق في قائده ويعلم أن الخيار لمساندة فلسطين الذي اختاره قائده السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي هو خيار صحيح لحماية الإنسانية وهدف نبيل نابع من عمق شريعتنا الإسلامية".

وقال: "إن كنتم تحملون السلاح فالشعب اليمني يحمل السلاح كذلك وإن كنتم تملكون القوة فنحن بالله أقوى".



وأضاف: "نقول لأمريكا وبريطانيا بأن عدوانهما لم يأن بجديد فهذا ما تمارسه الدولتان ضد الجمهورية اليمني من 2015 وإلى اليوم العدوان واحد والمجرم واحد".

وختم: "نقول للأمريكي وللبريطاني لايمكن أن تتذرع بالرد اليمني على عدوانك على اليمن بأنك الضحية أنت مجرم إرهابي جلاد وهذا الشيء معلوم لدى شعبنا وشعوب المنطقة".



وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".

واعتبرت جماعة "أنصار الله" أن قرار الولايات المتحدة "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

وصعد الحوثيون عملياتهم في البحرين الأحمر ، لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء أمريكا وبريطانيا هجوما واسعا على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، ردا على العمليات البحرية للجماعة.