  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو لعائلات الأسرى: "إسرائيل" لن تكون قادرة على تجديد الحرب إن أوقفتها

الثلاثاء 23 يناير 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لعائلات الأسرى: "إسرائيل" لن تكون قادرة على تجديد الحرب إن أوقفتها



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن إسرائيل لن تكون قادرة على تجديد الحرب إن أوقفتها.


ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو أنه سيُطلب من تل أبيب ضمانات جدية للالتزام إذا ما توقفت الحرب.

وفي وقت سابق يوم الاثنين التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" وأخبرهم بعدم وجود أي اقتراح حقيقي من جانب "حماس" للاتفاق حول إطلاق سراحهم.

ونشر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إنه "خلافا لما يقال، لا يوجد أي اقتراح حقيقي من جانب حماس. إنه كذب. وأقول ذلك بكل وضوح ممكن، لأنه يوجد هناك الكثير من المعلومات غير الصحيحة التي تؤلمكم كثيرا".

ويمارس أهالي الرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة، ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية ومطالبات بالتوصل إلى صفقة مع "حماس" للإفراج عنهم.

وفي آخر تحرك احتجاجي فرقت القوات الإسرائيلية تجمعات لعائلات الرهائن، نظمت اعتصاما منذ ليلة الجمعة الماضي أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب.

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

أصعب أيام الحرب.. مقتل 22 جنديا إسرائيليا وفقدان 6 آخرين في قطاع غزة

لماذا تحاول "إسرائيل" إيصال موجات راديو إلى داخل أنفاق غزة؟

فيديو: بن فرحان يعلق على إمكانية إرسال السعودية قوات إلى غزة ضمن قوة عربية

تقارير تكشف عن عرض إسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

مقترح إسرائيلي بإنشاء جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين

شاهد: عملية نوعية لسرايا القدس ضد قوات الاحتلال بخانيونس

مصر: أي تحرك إسرائيلي لاحتلال ممر فيلادلفيا سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي للعلاقات"

الأخبار الرئيسية

المحكمة-الدولية

فايننشال تايمز: ماذا تعني دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" للعدالة في العالم

لماذا تصمم "إسرائيل" على احتلال محور فيلادليفيا رغم تحذيرات مصر؟

photo_2024-01-23_14-13-53

الحادث الأصعب منذ بداية الحرب.. القسام: تمكنا من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي

العفو الدولية: مؤشرات تنذر بوقوع إبادة جماعية من قبل اسرائيل في غزة

071472af-b22e-4ac3-bd08-f583220060cd

جيش الاحتلال: استكملنا عملية تطويق خانيونس.. نتنياهو: لن نتوقف حتى النصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية