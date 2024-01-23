نتنياهو لعائلات الأسرى: "إسرائيل" لن تكون قادرة على تجديد الحرب إن أوقفتها

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن إسرائيل لن تكون قادرة على تجديد الحرب إن أوقفتها.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو أنه سيُطلب من تل أبيب ضمانات جدية للالتزام إذا ما توقفت الحرب.

وفي وقت سابق يوم الاثنين التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" وأخبرهم بعدم وجود أي اقتراح حقيقي من جانب "حماس" للاتفاق حول إطلاق سراحهم.

ونشر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إنه "خلافا لما يقال، لا يوجد أي اقتراح حقيقي من جانب حماس. إنه كذب. وأقول ذلك بكل وضوح ممكن، لأنه يوجد هناك الكثير من المعلومات غير الصحيحة التي تؤلمكم كثيرا".

ويمارس أهالي الرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة، ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية ومطالبات بالتوصل إلى صفقة مع "حماس" للإفراج عنهم.

وفي آخر تحرك احتجاجي فرقت القوات الإسرائيلية تجمعات لعائلات الرهائن، نظمت اعتصاما منذ ليلة الجمعة الماضي أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب.