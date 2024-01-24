إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2023-2024

رام الله / سما/

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم، عن انتهاء فرز الطلبات المُقدَّمة من الطلبة للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الأول 2023-2024م.

وأوضح الصندوق أنه يتوجب على الطلبة المُتقدمين بطلبات للقروض والمُدققة طلباتهم الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق من خلال الرابط https://eservices.iqrad.edu.ps لفحص الاستفادة من القرض.

وأشار الصندوق إلى أنه في حال كون الطالب/ة مرشحاً وراغباً في الحصول على القرض؛ فعليه إجراء الموافقة الإلكترونية على القرض، ومن ثم التوجه للمكان المخصص في المؤسسة التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض، علماً أنَّ توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 24/01/2024م، ولغاية يوم الأحد 10/03/2024م كموعدٍ غير قابل للتمديد.