  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العفو الدولية: مؤشرات تنذر بوقوع إبادة جماعية من قبل اسرائيل في غزة

الثلاثاء 23 يناير 2024 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية: مؤشرات تنذر بوقوع إبادة جماعية من قبل اسرائيل في غزة



سما / وكالات /

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن هناك مؤشرات تنذر بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، منها استشهد أكثر من 25 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت المنظمة أن من ضمن المؤشرات على الإبادة الجماعية "حرمان المدنيين في غزة من المساعدات الإنسانية بشكل متعمد من جانب إسرائيل، واعتماد الخطاب العنصري واللا إنساني ضد الفلسطينيين من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين".

كما تابعت على منصة "إكس" أن من ضمن المؤشرات ما وصفته "بالتمييز والقمع التاريخيين ضد الفلسطينيين في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتيد)".

وشددت منظمة العفو الدولية أنه ما من بوادر لنهاية المعاناة الإنسانية الجماعية والدمار والخراب في غزة بانتظار أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا نهائيًا حول حقيقة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.

كما أكدت المنظمة أن "إصدار أمر عاجل بتنفيذ تدابير مؤقتة"، يعد وسيلة مهمة لمنع المزيد من الوفيات والدمار والمعاناة للمدنيين وتوفير الحماية لهم كما يساعد في إنذار الدول الأخرى بضرورة عدم المساهمة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

الأكثر قراءة اليوم

أصعب أيام الحرب.. مقتل 22 جنديا إسرائيليا وفقدان 6 آخرين في خانيونس

لماذا تحاول "إسرائيل" إيصال موجات راديو إلى داخل أنفاق غزة؟

فيديو: بن فرحان يعلق على إمكانية إرسال السعودية قوات إلى غزة ضمن قوة عربية

تقارير تكشف عن عرض إسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

مقترح إسرائيلي بإنشاء جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين

شاهد: عملية نوعية لسرايا القدس ضد قوات الاحتلال بخانيونس

مصر: أي تحرك إسرائيلي لاحتلال ممر فيلادلفيا سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي للعلاقات"

الأخبار الرئيسية

071472af-b22e-4ac3-bd08-f583220060cd

جيش الاحتلال: استكملنا عملية تطويق خانيونس.. نتنياهو: لن نتوقف حتى النصر

الفشل العسكري والسياسي يجبر نتنياهو على اقتراح صفقة جديدة.. هذه تفاصيلها كاملة ..

بوريل في تصريح ناري جديد: مفاوضات “حل الدولتين” ستتواصل شاءت إسرائيل أم أبت

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الخطة العربية لليوم التالي للحرب في غزة

الحرب على غزة: معارك ضارية في خانيونس و شهداء بالعشرات وموجات نزوح جديدة نحو رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية