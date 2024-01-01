  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تكشف عن مساعدات طبية أرسلتها لسكان قطاع غزة والرهائن الإسرائيليين

الثلاثاء 23 يناير 2024 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تكشف عن مساعدات طبية أرسلتها لسكان قطاع غزة والرهائن الإسرائيليين



غزة / سما/

أعلنت قطر عن إدخال مساعدات طبية إلى سكان قطاع غزة تقدر بنحو 11 طنا من بينها أدوية للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع فرنسا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "جهود الوساطة مستمرة في غزة"، مشيرة إلى وجود "العديد من المعلومات المغلوطة المنشورة".

وأكد البيان على "أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها"، مضيفا أن "قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة".

وفي السادس عشر من يناير الجاري، أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، بوساطة قطرية وتعاون فرنسي، تدخل بموجبه شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، مقابل إيصال أدوية إلى الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" داخل القطاع.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت قطر وصول طائرتين محملتين بـ61 طنا من المساعدات إلى مطار العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

أصعب أيام الحرب.. مقتل 22 جنديا إسرائيليا وفقدان 6 آخرين في خانيونس

لماذا تحاول "إسرائيل" إيصال موجات راديو إلى داخل أنفاق غزة؟

فيديو: بن فرحان يعلق على إمكانية إرسال السعودية قوات إلى غزة ضمن قوة عربية

تقارير تكشف عن عرض إسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

مقترح إسرائيلي بإنشاء جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين

شاهد: عملية نوعية لسرايا القدس ضد قوات الاحتلال بخانيونس

مصر: أي تحرك إسرائيلي لاحتلال ممر فيلادلفيا سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي للعلاقات"

الأخبار الرئيسية

071472af-b22e-4ac3-bd08-f583220060cd

جيش الاحتلال: استكملنا عملية تطويق خانيونس.. نتنياهو: لن نتوقف حتى النصر

الفشل العسكري والسياسي يجبر نتنياهو على اقتراح صفقة جديدة.. هذه تفاصيلها كاملة ..

بوريل في تصريح ناري جديد: مفاوضات “حل الدولتين” ستتواصل شاءت إسرائيل أم أبت

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الخطة العربية لليوم التالي للحرب في غزة

قصف

كشف تفاصيل “مقترح استثنائي” قدّمه الموساد لمغادرة قادة “حماس” غزة كجزء من اتفاق أوسع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية