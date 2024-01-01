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الاونروا: 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا

الثلاثاء 23 يناير 2024 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا: 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا



غزة / سما/

نشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تغريدة على موقع X أشارت فيها إلى أن 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا.

وأضافت أن القتال العنيف ورفض الوصول والقيود وانقطاع الاتصالات يعيق عمل الوكالة وقدرتها على تقديم المساعدات بأمان وكفاءة ودعت إلى زيادة كبيرة في وصول المساعدات الإنسانية.

وتواصل "الأونروا" توزيع الطحين في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة، حيث تم الوصول إلى أكثر من 320 ألف أسرة حتى الآن، فيما يقوم موظفو الوكالة بتوزيع:

الأغذية القائمة على البروتين

بسكويت عالي الطاقة

منتجات الألبان

أصناف غذائية أخرى (تمر، كيك، عصير)

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