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"صحة غزة": ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 25 ألفا و490

الثلاثاء 23 يناير 2024 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"صحة غزة": ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 25 ألفا و490



غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 

وقالت الوزارة في بيان لها: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

 

وأضافت أنه في اليوم الـ 109 للحرب "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و354 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

 

وأضافت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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