جيش الاحتلال: استكملنا عملية تطويق خانيونس.. نتنياهو: لن نتوقف حتى النصر

القدس المحتلة / سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلين في بيان صدر عنه اليوم، الثلاثاء، أن "قوات الفرقة 98 استكملت عملية تطويق خانيونس، وقضت، بالتعاون مع سلاح الجو، على عشرات عديدة من "المخربين" على مدار آخر أربع وعشرين ساعة"، وفقا لمزاعمه.

وذكر البيان أن "الفرقة 98 تشن هجومًا واسع النطاق في خانيونس حيث استكملت خلاله قوات المظليين، وغفعاتي واللواء 7، عملية تطويق خانيونس في حين عمق مقاتلو فرقة الكوماندوز الهجوم إلى قلب المنطقة التي تستخدم مركز ثقل محوري للواء خانيونس التابع لحماس".

وأضاف أنه "خلال يوم شهد قتالاً مكثفًا، قضت القوات على عشرات المخربين في معارك وجهًا لوجه بالتعاون مع غارات سلاح الجو"، وأضافت أنه "خلال الاشتباكات تمت تصفية خلايا مخربين مسلحة بصواريخ آر بي جي على مسافة عشرات الأمتار المعدودة من القوات".

وقال إن "مخربين أطلقوا صواريخ مضادة للمدرعات، وتم القضاء على مخربين بينما عملوا على تفخيخ المحاور والمباني"، وادعى كذلك "كشفت القوات على قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق، ومجمعات قتال، وفتحات أنفاق ووسائل قتالية عديدة".

في سياق اخر أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في "كارثة" مقتل 21 جنديا في جيش الاحتلال في قطاع غزة.

واعتبر نتنياهو أن يوم أمس كان "أصعب الأيام منذ نشوب الحرب" الإسرائيلية على غزة، مشددا على أنه "لن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر التام".

وقال نتنياهو في بيان إن "الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في الكارثة، يجب أن نستخلص العبر اللازمة ونبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على مقاتلينا".