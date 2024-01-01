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خامنئي: قطع الشرايين الحيوية لإسرائيل بيد الدول الإسلامية

الثلاثاء 23 يناير 2024 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: قطع الشرايين الحيوية لإسرائيل بيد الدول الإسلامية



القدس المحتلة / سما/

أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن قطع الشرايين الحيوية لإسرائيل بيد الدول الإسلامية.

وقال خامنئي: "أحيانا مواقف وتصريحات مسؤولي الدول الإسلامية خاطئة لأنهم يتحدثون عن قضية مثل وقف إطلاق النار في غزة، وهي خارجة عن إرادتهم وهي في أيدي العدو الصهيوني الشرير".

وأضاف: "المسألة التي بيد مسؤولي الدول الإسلامية هي قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني، وعلى هذه الدول قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني ولا تساعد هذا الكيان".

وتابع: "على الرغم من الأداء غير المناسب لمسؤولي الدول الإسلامية ورغم كل الصعوبات، كما جاء في القرآن، فإن الله مع المؤمنين، وأينما كان الله يتحقق النصر".

وفي وقت سابق، قال خامنئي إن: "جرائم إسرائيل سُجّلت في التاريخ، حتى بعد زوال إسرائيل، ستسجل هذه الجرائم في الكتب".

هذا وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وبخاصة حزب الله في لبنان وجماعة أنصار الله في اليمن، لاستهداف المصالح الإسرائيلية.

 

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