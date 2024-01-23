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"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 23 يناير 2024 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:30) من صباح يوم الثلاثاء 23-01-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

واستهدف قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة طيرحرفا وأطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، مبينا أنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل  الغربي شمال إسرائيل.

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