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صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الخطة العربية لليوم التالي للحرب في غزة

الثلاثاء 23 يناير 2024 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الخطة العربية لليوم التالي للحرب في غزة



القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن خمس دول عربية تناقش خطة، تعتزم تقديمها قريبا، بشأن ما يجب أن يحدث في غزة بعد الحرب مباشرة - مؤكدة أن ذلك سيكون مقابل التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

ووفقاً للتقرير، فقد تم تقديم الخطة إلى إسرائيل عن طريق الولايات المتحدة، ولكنها رفضتها بسبب قضية إقامة الدولة الفلسطينية.

وتعرض الدول العربية تدريب قوات الأمن الفلسطينية، والمساعدة في إحياء وإصلاح السلطة الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية بحسب الصحيفة.

وفي نهاية المطاف، يقول مسؤولون عرب إن إسرائيل سوف تساعد في تنظيم الانتخابات الفلسطينية.وتقول الدول أيضًا إن الهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي صرح به نتنياهو عدة مرات وتعارضه إسرائيل.

الاقتراح، لا يزال في المراحل النهائية من الصياغة، وفقًا لمسؤولين سعوديين ومصريين، ولكن حتى الآن تم رفضه من قبل الحكومة الإسرائيلية، حيث يمثل إنشاء دولة فلسطينية نقطة الضعف الرئيسية.

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