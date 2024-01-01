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واشنطن : لا نؤيد وقفا شاملا لإطلاق نار في غزة بل “فواصل إنسانية”

الثلاثاء 23 يناير 2024 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : لا نؤيد وقفا شاملا لإطلاق نار في غزة بل “فواصل إنسانية”



القدس المحتلة / سما/

أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تؤيد وقفا شاملا لإطلاق النار في قطاع غزة، بل تؤيد فقط “الفواصل الإنسانية” بهدف إخراج الأسرى وإيصال المساعدات إلى المنطقة.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي.

وردا على سؤال عن تزايد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال كيربي: “هذه هي الخطة العسكرية للإدارة الإسرائيلية، الإدارة الأمريكية تدعم النهج الإسرائيلي في القضاء على حماس، ولكن تحض أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين”.

وأوضح كيربي أن “إسرائيل تحارب ضد حركة حماس ولديها الحق في الدفاع عن نفسها”.

 

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