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الهلال الأحمر يعلن استشهاد 5 فلسطينين وإصابة 21 آخرين بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

الثلاثاء 23 يناير 2024 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر يعلن استشهاد 5 فلسطينين وإصابة 21 آخرين بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة



غزة / سما/

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين بقصف إسرائيلي لشرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر في بيان عبر منصة "إكس": "المركز الطبي للهلال الأحمر في جباليا استقبل 5 جثث و21 جريحا نتيجة قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق جباليا".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن إسرائيل منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية الوصول إلى شمال قطاع غزة.

وأشار "أوتشا" إلى أن إسرائيل منعت زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في أول أسبوعين من عام 2024، رغم الحاجة الماسة لها في القطاع.

وقال إنه لم ينجح سوى 7 من أصل 29 بعثة مقررة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه وغيرها من مواد أساسية، في الوصول إلى شمال وادي غزة.

من جهته، أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن نحو 10 آلاف شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

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