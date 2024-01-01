الحرب على غزة: معارك ضارية في خانيونس و شهداء بالعشرات وموجات نزوح جديدة نحو رفح

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها في اليوم 109 من الحرب على القطاع مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 25.295 شهيد و 63.000 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وشهدت محافظة خان يونس موجة نزوح جديدة نحو مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وغادر عشرات الاف من النازحين جامعة الأقصى وأربعة مراكز نزوح مجاورة إلى رفح التي ضاقت شوارعها بالنازحين.

وافتتح العاملون في مشفى ناصر مقبرة داخل أسوار المشفى لدفن العشرات من الشهداء بعد سيطرة قوات الاحتلال على منطقة المقابر جنوب المشفى.

كما نقل 12 شهيدا من خان يونس إلى رفح بعد عجز سيارات الاسعاف من الوصول إلى مشفى ناصر.

وارتقى 3 شهداء في قصف إسرائيلي غرب خان يونس يرفع عدد الشهداء إلى 66 خلال 24 ساعة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

رفح

ووصلت إصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح عقب قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.

وسط القطاع

ووصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى الأقصى إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى بغزة

غزة والشمال

وارتقى 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة منذ فجر اليوم.

وشهد محيط مجمع الشفاء الطبي اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال.

وفي بيت لاهيا ارتقى شهداء وأصيب عدد بقصف الاحتلال منزل عائلة الدحنون .