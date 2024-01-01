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"صباح لا يطاق".. هرتصوغ وغالانت يعلقان على مقتل 21 جنديا اسرائيليا

الثلاثاء 23 يناير 2024 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"صباح لا يطاق".. هرتصوغ وغالانت يعلقان على مقتل 21 جنديا اسرائيليا



القدس المحتلة / سما/

علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ على مقتل 21 جنديا احتياطا في قطاع غزة وقال هذا "صباح لا يطاق"، فيما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن "سقوط المحاربين ضرورة لتحقيق أهداف الحرب".

وأشاد هرتصوغ بجنود الاحتياط الـ21 الذين قتلوا في "كارثة انهيار المباني" في وسط قطاع غزة، وقال إنه "صباح صعب لا يطاق، حيث تظهر المزيد والمزيد من أسماء أفضل أبنائنا.. طبق من فضة بكل معنى الكلمة، تضاف إلى نصب البطولة، في حرب ليست عادلة".

وأضاف: "تجري المعارك العنيفة في منطقة صعبة للغاية، ونحن نعمل على تعزيز جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يعملون بتصميم لا نهاية له لتحقيق أهداف القتال. وبالنيابة عن الأمة بأكملها، أعزي العائلات وأصلي من أجل شفاء الجرحى. حتى في هذا الصباح الحزين والصعب، نحن أقوياء ونتذكر أننا معا سنفوز".

بدوره، قال غالانت: "في هذا الصباح الصعب والمؤلم، عندما يصل إنجيل أيوب إلى العديد من المنازل في إسرائيل، قلوبنا مع العائلات العزيزة في أصعب أوقاتها".

واعتبر أن "هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود قادمة.. سقوط المقاتلين شرط لتحقيق أهداف الحرب. أبعث بتعازي من أعماق قلبي لأسر الضحايا وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

المصدر: Ynet

 

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