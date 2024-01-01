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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في عرابة

الثلاثاء 23 يناير 2024 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في عرابة



جنين/سما/

استشهد الطفل يامن محمد حسيتي (17 عاما)، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عرابة، جنوب جنين.

وأفاد مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة نحو المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل حسيتي في بطنه.

وأضاف، نقلا عن شهود عيان، أن جنود الاحتلال تركوا الطفل حسيتي ينزف على الأرض ومنعوا مركبة الإسعاف من الوصول إليه، وأطلقوا الرصاص صوبها، وبعد أن تأكدوا من استشهاده غادروا المنطقة.

وعقب الإعلان عن استشهاد الطفل حسيتي، خرجت مسيرة في البلدة حمل المشاركون فيها جثمان الطفل على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحق الطفل حسيتي وبالجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلن رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، أنه سيتم تشييع جثمان الشهيد حسيتي يوم غد الثلاثاء.

#جنين

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