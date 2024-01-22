أصعب أيام الحرب.. مقتل 22 جنديا إسرائيليا وفقدان 6 آخرين في خانيونس

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع واللا العبري، مساء الاثنين، أن اليوم هو أصعب أيام القتال في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وقال الموقع : "اليوم هو الأصعب بأيام القتال، ووقعت معارك ضارية في خانيونس جنوب قطاع غزة”.

من جهتها، أفادت قناة العربية نقلا عن مصادرها بمقتل 22 جنديا إسرائيليا بانفجار مبنيين واستهداف دبابة وتفجير نفق بخان يونس.

وأكدت المصادر للقناة فقدان 6 جنود إسرائيليين في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت مبنى تتحصن به قوة صهيونية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعتها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت: "بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مجاهدونا ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها.

وتداولت مصادر عبرية عن حدث كبير في غزة ونتائجه صعبة والرقابة تشدد على عدم النشر، مشيرة إلى أن أكثر من 13 مروحية من وحدة الإنقاذ 669 تشارك بعمليات الإخلاء في خانيونس.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجار شاحنة المتفجرات هو حدث بسيط مقارنة بحدث خانيونس الأخير.

يذكر أنه في يناير الماضي أعلنت وسائل إعلام عبرية عن مقتل 6 جنود دفعة واحدة، في كمين نفذته فصائل المقاومة في غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن "شاحنة تحوي مواد متفجرة تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت للاستهداف في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ليتم الإعلان فيما بعد عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في المكان.

من جهته نشر سكرتير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة جاء فيها أن الحرب تتضمن أحداثًا صعبة وأفضل الأبناء يموتون فيها، لكنه حذف التغريدة بعد فترة قصيرة.

ودعا الناطق باسم جيش الاحتلال الصحفيين إلى الامتناع عن نشر أي إعلانات عن أحداث غزة لحين وصول الإعلانات الرسمية بعد إبلاغ العائلات.

وقال مراسل القناة 14 الإسرائيلية: "أحد أصعب الأيام التي عاشها مقاتلونا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إن لم يكن الأصعب - حدثان صعبان للغاية، طالما أن النشر ممنوع، فبالطبع لن أنشر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتـلال مساء الاثنين، مقتل ثلاثة من ضباطه في المعارك العنيفة ضد المقـ..ـاومة الفلسطينية في غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتـلال إن الضباط القتلى الثلاثة هم نائب قائد كتيبة يدعى "إيال مباروخ تويتو"، وقائد سرية يدعى "ديفيد ناتي الفاسي"، وقائد فصيل يدعى "إيلي ليفي"، وجميعهم يخدمون في الكتيبة 202 بلواء المظليين.

وأوضح جيش الاحتـ..ـلال أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في المعارك ضد المقـ..ـاومة غربي خانيونس.

وقالت القناة 12 العبرية إن الضباط الثلاثة قتلوا نتيجة إطلاق قذيفة آر بي جي على مبنى كانت تتواجد فيه القوة.

فيما أصيب جنود كتيبة الهندسة 603 باللواء السابع نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جرافة D9.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 535، فيما أصيب 2662 عسكريًا، وفق بيانات متلاحقة لجيش الاحتـلال الإسرائيلي

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