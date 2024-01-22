"القسام" تعرض مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها "أثناء مهمة استخباراتية لها"

غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها بشمال قطاع غزة. ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد لطائرة "درون" صهيونية تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمالي قطاع غزة".

وأعلنت كتائب "القسام" اليوم الاثنين "استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة"، مؤكدة أن "مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

كما أشارت "القسام" إلى "استهدافها لدبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة" أيضا، لافتا إلى "تدميرها لدبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس واشتعال النيران فيها".

وأضافت: "كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة"، فيما أعلنت "القسام" مجددا "استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس".