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تل أبيب: نعمل على نقل البضائع من الهند إلى إسرائيل عبر الإمارات

الإثنين 22 يناير 2024 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب: نعمل على نقل البضائع من الهند إلى إسرائيل عبر الإمارات



القدس المحتلة/سما/

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، مساء الاثنين، إن العمل جار على إنشاء محور لنقل البضائع من الهند عبر الإمارات ومنها إلى إسرائيل "للالتفاف" على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ولم تعلق الإمارات على ما أوردته الوزيرة الإسرائيلية حتى الساعة 16:00 (ت.غ).

وقالت ريغيف في بيان، نشرته بحسابها على منصة "إكس": "نقوم بإنشاء محور التفافي على الحوثي حيث سيتم نقل البضائع من الهند عبر أبوظبي إلى إسرائيل".

وأضافت: "قمت بتأسيس فرق محترفة ستعمل على تمكين النقل البري للبضائع من أبوظبي إلى إسرائيل" دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن "النقل البري للبضائع سيؤدي إلى تقصير الوقت بمقدار 12 يوما وتقليل وقت الانتظار الحالي بشكل كبير بسبب المشكلة الحوثية".

وختمت بقولها: "سنفعل ذلك، وسوف ننجح".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، ما أدى لتراجع الملاحة الدولية عبر باب المندب.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع الفلسطينيين سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

#تل أبيب #اسرائيل

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