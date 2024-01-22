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المالكي يرد على مقترح إسرائيلي بإنشاء جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين

الإثنين 22 يناير 2024 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يرد على مقترح إسرائيلي بإنشاء جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين



رام الله/سما/

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن "الفلسطينيين ثابتون في أرضهم ومن يقترح إنشاء جزيرة يذهب إليها".


وأضاف المالكي: "سنبقى في وطننا وأرض فلسطين ملك لنا وسنقاوم من أجل دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية"، متهما إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يوميا بحق الفلسطينيين.


وتابع: "سنطالب وزراء الخارجية الأوربيين بالعمل على وقف إطلاق النار الفوري في غزة وسنطالب برفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص رفض إقامة دولة فلسطينية".


وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب عرضت فكرة إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية"، وذلك خلال لقاء مع وزراء أوروبيين في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

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