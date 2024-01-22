شاهد: عملية نوعية لسرايا القدس ضد قوات الاحتلال بخانيونس

غزة/سما/

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، مشاهد من قصف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن المعلومات التي استندت عليها في الهجوم حصلت عليها من طائرة مسيّرة سيطرت عليها.

سرايا القدس، قالت في بيان إنه "بعد السيطرة على طائرة استطلاع، نفذنا عملية استحكام مدفعي بناء على المعلومات الهامة التي حصلنا عليها من الطائرة المسيطر عليها".

كما عرضت سرايا القدس، مشاهد من المسح الجوي للطائرة المسيرة، ومشاهد لمقاتليها خلال قصفت تجمعات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

سرايا القدس رصدت أيضاً هبوط مروحيات إسرائيلية لنقل القتلى والجرحى من مواقع الاستهداف.

كما نشرت سرايا القدس مشاهد من عملية قنص جنديين صهيونيين شرق مخيم البريج ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

سرايا القدس تستهدف آليات الاحتلال وتخوض اشتباكات

في بيانات مقتضبة، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، قالت سرايا القدس إنها استهدفت الأسلحة الرشاشة مجموعة من جنود العدو داخل خيام نصبت قرب برج للمراقبة في محيط "المقبرة الشرقية"، شرق جباليا.

وفي خانيونس، أكدت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم، كما خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني، بالاضافة إلى استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) وسط المدينة

وفي عملية مشتركة مع كتائب القسام قصف مجاهدو السرايا بوابل من قذائف الهاون خط إمداد ومسير لآليات العدو الصهيوني شرق جباليا.

وفي بيان آخر أعلنت السرايا ستهدفها بصاروخ (بدر1) تجمعا لجنود العدو الصهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو شرق حي الزيتون بمدينة غزة.