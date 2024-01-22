الاحتلال يعترف بإصابة 13 جندياً بمعارك غزة خلال 24 ساعة.. ولواء “كفير” يغادر القطاع

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، إصابة 13 جندياً بالمعارك البرية في قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما غادر جنود لواء "كفير" الإسرائيلي من القطاع إلى الضفة، وتم استبدالهم بقوات أخرى.

واستناداً إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، الإثنين، فإن حصيلة الجنود الجرحى خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "وصلت إلى 1216 ارتفاعاً من 1203 تم رصدهم الأحد".

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مصابي المعارك البرية توزعوا على الشكل التالي: "252 أصيبوا بجروح خطيرة، و413 بجروح متوسطة، و557 بجروح طفيفة".

وفي السياق، بيّنت معطيات الجيش أن عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، وصل إلى 2672، مشيرة إلى أن "405 أصيبوا بجروح خطيرة، و695 بجروح متوسطة، و1572 بجروح طفيفة".

وحتى الإثنين، وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 532، بينهم 195 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.



"لواء كفير" يغادر غزة

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن جنود لواء "كفير" غادروا خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء أمس الأحد، لرفع الجاهزية، وتم استبدالهم بقوات أخرى.

وقال في بيان: "الجنود بالمجموعة التابعة للواء كفير غادروا مساء أمس قطاع غزة، لعدة أيام من الانتعاش ورفع الجاهزية، وتم استبدالهم بقوات أخرى في خان يونس، ليستمر اللواء بعدها في القيام بنشاطات عملياتية حسب تقييم الوضع".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه طبيعة القوات البديلة وإلى أي لواء تنتمي.

ولواء "كفير" يُعرف أيضاً باللواء رقم 900، وكان يتمركز تاريخياً في الضفة الغربية، وتم تشكيله من 6 كتائب مشاة في بداية التسعينيات لمساندة القوات المدرّعة الموجودة في الضفة الغربية.



ويشتهر اللواء المختص بالقتال في المدن منذ إنشائه، بممارساته القمعية وأعمال التنكيل بحق السكان الفلسطينيين.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه "على مدار الأسابيع الأخيرة، نشطت مجموعة كفير في منطقة خان يونس"، مضيفاً: "نشطت القوات في حي بني سهيلا وعثرت على العديد من الوسائل القتالية، وقطع السلاح، والعبوات الناسفة، والقنابل اليدوية، وأمشاط الذخيرة والقذائف الصاروخية".

وتابع: "أن لواء كفير بدأ نشاطه مع إطلاق المناورة البرية في منطقة شمال القطاع في حي الشجاعية، ثم في جنوبه في خان يونس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأسابيع الأخيرة سحب العديد من قواته من قطاع غزة في إطار الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب التي تركز على القصف المستهدف.

ولا يوضح الجيش الإسرائيلي عدد قواته الموجودة حالياً في قطاع غزة، في إطار توغله البري الذي بدأه في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الإثنين "25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.