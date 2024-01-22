ألمانيا: لا يمكن لإسرائيل العيش بأمان إلا إذا عاشه الفلسطينيون

برلين/سما/

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وقالت بيربوك إنه لا يمكن لإسرائيل "العيش في أجواء آمنة إلا إذا عاش الفلسطينيون حياة آمنة وكريمة"، وطالبت بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، لإيصال المساعدات للفلسطينيين هناك.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها، اليوم الاثنين، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يناقش التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ "حل الدولتين في الشرق الأوسط"، خلال الأشهر المقبلة.

ومنذ 108 أيام يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الآن 25295 شهيدا و63000 إصابة معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بـدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.