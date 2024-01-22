نتنياهو يتحدث عن “مبادرة إسرائيلية” لتبادل الأسرى

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن هناك “مبادرة إسرائيلية” لتبادل محتجزين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين، دون الكشف عن تفاصيلها.



جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو بممثلين عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة، نافيا أن يكون هناك مبادرة قدمتها حركة “حماس” بهذا الشأن، حسبما أفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو.



وذكر البيان، أن نتنياهو “قال لعائلات المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس خلال لقائه معهم، ليس هناك اقتراح حقيقي من قبل حماس، هذا غير صحيح”.



وأضاف: “أقول ذلك بأقصى وضوح أستطيعه، لأن هناك أشياء كثيرة غير صحيحة تعذبكم. على النقيض، هناك مبادرة من طرفنا ولا أفصح تفاصيلها”.



ولم يسبق لمسؤول إسرائيلي أن أعلن في الأيام الماضية عن وجود “مبادرة إسرائيلية لتبادل الأسرى”، إلا أن وسائل إعلام تحدثت عن خلافات داخل الحكومة بشأن سبل إعادة المحتجزين من غزة، ورفض نتنياهو لمقترحات تعرض من جهات مختلفة، لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار، وهو الشرط الرئيسي لحركة “حماس”.



وكانت عائلات الأسرى أقامت الأحد خياما على مقربة من منزل رئيس الوزراء بالقدس الغربية لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

ومساء الأحد، جدد نتنياهو في بيان، رفضه “شروط الاستسلام” التي وضعتها “حماس” رفضا قاطعا.



وقال: “مقابل الإفراج عن مختطفينا، تطالب حماس بإنهاء الحرب وبإخراج قواتنا من غزة وبالإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة وبإبقاء حماس على سدة الحكم”.



وأضاف: “لو وافقنا على ذلك، فسيكون مقاتلونا قد سقطوا سدى، لو وافقنا على ذلك فلن نستطيع ضمان أمن مواطنينا، لو وافقنا على ذلك، لن نستطيع أن نعيد المواطنين الذين تم اجلاءهم بأمان إلى منازلهم، و7 من أكتوبر القادم سيكون بمثابة مسألة وقت فقط (في إشارة إلى احتمالية تنفيذ حماس هجوما مماثلا مستقبلا لهجومها الذي نفذته على مستوطنات محاذية للقطاع)”.



وتابع نتنياهو: “لست مستعدا لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل”، على حد تعبيره.