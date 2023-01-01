الوضع بخانيونس كارثي ومجاعة حقيقية في شمال القطاع.. ومدير مشفى يتحدث عن "مؤشر خطير"

غزة/سما/

أكدت وزارة الحصة في قطاع غزة، مساء اليوم، أن الوضع الصحي في خان يونس جنوبي القطاع كارثي ولايوصف.

وقال متحدث الوزارة، أشرف القدرة في بيان:" أن اعداد كبيرة من الجرحى يفترشون الارض في مجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى صعوبة وتأخر وصول الاصابات الى مجمع ناصر الطبي يشكل خطرا على حياتها

ولفت إلى أن الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في علاج عشرات الحالات الخطيرة نتيجة نقص الامكانيات.

وفي سياق متصل، قال مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، الدكتور مروان الهمص، "استقبلنا 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس اليوم.

وأكد الدكتور مروان الهمص أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قطعت التواصل مع مستشفى ناصر الطبي تماما.

ولفت مدير مشفى يوسف النجار إلى أن الوضع لدى المشفى صعب مع نقص الإمكانيات، مبينا أن حاجة ملحة لإنشاء مستشفيات ميدانية برفح.

وطالب الهمص بسرعة إدخال المساعدات الطبية ، لافتا إلى أن هناك أدوية أصبحت غير متوفرة في غزة.

وشدد على أن الوضع كارثي جدا في قطاع غزة، داعيا إلى إيقاف الحرب.

وأضاف:" بدأنا نستقبل حالات كثيرة لمرض الكبد الوبائي "A" وحالات تسمم غذائي بشكل يومي وهذا مؤشر خطير.

ونوه إلى أن الاحتلال يستهدف المستشفيات من خلال إطلاق النار المباشر وتحويلها لثكنات عسكرية، مشيرا إلى أن أكثر من 130 من الكادر الطبي في غزة اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابته:" لدينا مجاعة حقيقية في محافظة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن أكثر من 400 ألف فلسطيني في غزة يعيشون مجاعة حقيقية.

وأضاف الثوابتة في تصريح صحفي أن أكثر من 9 آلاف شخص استشهدوا بسبب غياب الرعاية الصحية، مطالبا الأشقاء في مصر بفتح معبر رفح.

وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي أن الوضع الإنساني في غزة كارثي، لافتا إلى أن أكثر من 20 مرضا مختلفا تتفشى في أوساط النازحين

واشار الثوابتة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت أكثر من 5 مراكز نزوح

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، أن الفلسطينيين اضطروا لدفن 40 من الشهداء بمقبرة جماعية في ساحة “مجمع “ناصر الطبي” بمدينة خان يونس (جنوب) بسبب عدم قدرتهم على التوجه للمقابر جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

وقال متحدث الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، إن “أعداد الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع ناصر الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي لمراكز الإيواء في غرب خان يونس تفوق القدرة الاستيعابية لغرف العمليات والعناية المركزة بالمستشفى”.

وأضاف القدرة أن “المواطنين اضطروا إلى دفن 40 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي”.

ودفن الشهداء في باحة المستشفى بسبب استحالة الخروج منها والتوجه للمقابر جراء القصف الإسرائيلي الشديد على المدينة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 5 مراكز إيواء تضم 30 ألف نازح بمدينة خان يونس.

وقال المكتب في بيان، إن “جيش الاحتلال يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس ادعى أنها آمنة ويرتكب مجزرة خلفت العديد من الشهداء”.



وأضاف أن “جيش الاحتلال قصف مراكز إيواء: جامعة الأقصى، والكلية الجامعية، ومدرسة خالدية، ومدرسة المواصي، ومدرسة الصناعة، في خان يونس بشكل مباشر وباستخدام طائرات الاستطلاع والمدفعية”.



وتابع أن “القصف أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء ووقوع عدد من الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء التي زعم الاحتلال بأنها آمنة”.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، غاراته الجوية والمدفعية على مدينة خان يونس وخاصة المناطق الغربية، والمحيطة بمجمع ناصر الطبي وسط المدينة.

و نقل شهود عيان، بأن مدفعيات الاحتلال وطائراته شنت غارات عنيفة ومكثفة على المناطق الغربية والجنوبية لمدينة خان يونس، وتزامنت مع تقدم بري سريع في تلك المنطقة.



كما أطلق جيش الاحتلال قنابل إضاءة بكثافة في سماء المدينة قبيل شروق الشمس، بينما تسمع أصوات انفجارات عنيفة بين الفينة والأخرى، وتلاحظ سحب كثيفة من الدخان ناجمة عن القصف المستمر ولا سيما في محيط مجمع ناصر.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى صباح الاثنين “25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ”دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.