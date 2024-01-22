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بالفيديو: اقتحام عائلات الأسرى الإسرائيليين جلسة الكنيست

الإثنين 22 يناير 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: اقتحام عائلات الأسرى الإسرائيليين جلسة الكنيست



القدس المحتلة/سما/

اقتحمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة جلسة للكنيست، وطالبت باستعادة أبنائها عبر صفقة تبادل مع حركة "حماس".

واقتحمت العائلات جلسة اللجنة المالية في الكنيست، وطالبوا أعضاء الكنيست بالتحرك، وصرخ أحدهم قائلا "لن تجلسوا هنا وهم هناك، قم من على الكراسي".

وقال آخر: "هل هذه أجندتكم؟ هل نستمر كالمعتاد؟".

كما رفع أفراد العائلات لافتات كتب عليها: "لن تجلسوا هنا عندما يموتون هناك".

وعقب الاحتجاج، أعلن رئيس اللجنة موشيه غافني عن "استراحة"، وانقطع البث المباشر من اللجنة.

وقال غافني للعائلات: "الموقف في رأيي لجميع أعضاء اللجنة، وموقفي كما قلته علنا ​​وفي لقاءاتي مع رئيس الوزراء، هو أن فداء الأسرى هو أهم وصية في اليهودية خاصة وأن الأمر يتعلق بالتحكم في الروح".

وأضاف: "الانسحاب من الائتلاف لن يساعد شيئا، ولذلك سأذهب للتحدث مع رئيس الوزراء، وهذا هو موقفنا. أتفهم ألمكم، وأشعر به، وسنفعل كل شيء حتى يعود الأطفال والإخوة والنساء إلى ديارهم بأمان".

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