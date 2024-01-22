"لقد أطلق سراحنا أيضا".. قوات إسرائيلية تغادر غزة بلافتات احتجاجية (صورة)

سرح الجيش الإسرائيلي المزيد من قوات الاحتياط في قطاع غزة، وعلق الجنود الذين خرجوا من القطاع يافطات احتجاجية على الآليات العسكرية.

وكتب المراسل العسكري في قناة "كان" الإسرائيلية إيتاي بلومنتال في حسابه على منصة x: "حدث غير عادي في جيش الدفاع الإسرائيلي: جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم اليوم بعد ثلاثة أشهر من النشاط في قطاع غزة، علقوا لافتات احتجاجية على الآليات العسكرية خلال خروجهم من من قاعدة تسليم، وكتب عليها: "لقد أطلق سراحنا أيضا دون أن نتخذ قرارا".

وقال موقع Ynet إن الجيش يحقق في سلوك المقاتلين لكنه لم يعالجه بعد، وكأنه يتجاهل احتجاج ضباط الاحتياط.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق بيانا أعلن فيه أن "مقاتلي مجموعة القتال التابعة للواء "كفير" غادروا مساء أمس قطاع غزة لعدة أيام من الانتعاش ورفع الجاهزية وتم استبدالهم بقوات أخرى في خان يونس، ليستمر اللواء بعدها في القيام بنشاطات عملياتية حسب تقييم الوضع".