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غالانت: لن نوقف إطلاق النار حتى لو أوقفه "حزب الله" من جانب واحد

الإثنين 22 يناير 2024 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: لن نوقف إطلاق النار حتى لو أوقفه "حزب الله" من جانب واحد



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه "حزب الله"، محذرا من أن الحرب ستكون "صعبة لإسرائيل، لكنها مدمرة بالنسبة لـ"حزب الله" ولبنان".

وخلال لقائه نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قال غالانت: "حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

كما أفادت التقارير بأن غالانت شكر ليكورنو على التزام فرنسا بتغيير الوضع الأمني ​​في جنوب لبنان، وإخراج "حزب الله" من الحدود.

وشدد غالانت على أن "فرنسا لها دور مهم في الرغبة الدولية في استقرار الوضع الأمني ​​على الحدود الشمالية، وذلك في إطار الجهد السياسي الذي تقوده الإدارة الأمريكية"، مبينا أن "إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال تسوية سياسية".

وأضاف: "ومع ذلك، فإننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك بالوسائل العسكرية أيضا"، محذرا من أن "الحرب في الشمال ستكون صعبة بالنسبة لإسرائيل، ولكنها مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان".

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