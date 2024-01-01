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الراصد الجوي : موجة برد ومنخفضات متتالية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء

الإثنين 22 يناير 2024 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد الجوي : موجة برد ومنخفضات متتالية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء



رام الله / سما/

تأثر المنطقة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بموجة من البرد والمنخفضات المتتالية، والتي من المتوقع أن تستمر هذا الأسبوع والأسبوع القادم ،ويصاحبها انخفاض كبير على الحرارة، وتساقط الامطار على كافة المناطق.

وبحسب الراصد الجوي داود الطروة، يبدأ المنخفض الجوي الأول بشكل تدريجي اعتبارا من هذه الليلة، وتمتد الأمطار على فترات لكافة المناطق غدا الثلاثاء، مع انخفاض كبير على درجات الحراة، كما تستمر فرصة تساقط الامطار على فترات يومي الأربعاء والخميس، مع أجواء باردة بوجه عام في كافة المناطق.

وفي يوم الجمعة من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي أكثر قوة وبرودة ويصاحبه تساقط الامطار الغزيرة على كافة المناطق، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر ويستمر تأثير المنخفض الجوي يوم السبت المقبل، مع استمرار تساقط الامطار وزخات البرد على كافة المناطق.
وفي يوم الاحد المقبل يتجدد تساقط الامطار فوق كافة المناطق، مع وصول منخفض جوي جديد، بحيث تستمر الأجواء باردة، وماطرة على فترات فوق كافة المناطق، وتكون الامطار مصحوبة بزخات البرد أحيانا.

كما من المتوقع أن يصل منخفض جوي رابع إلى المنطقة مع نهاية الأسبوع المقبل أيضا.

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