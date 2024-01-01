  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الشهداء في خانيونس وتقدم للدبابات الاسرائيلية غرب المدينة ...

الإثنين 22 يناير 2024 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء في خانيونس وتقدم للدبابات الاسرائيلية غرب المدينة ...



غزة / سما/

 


 تقدمت الدبابات الاسرائيلية بشكل كبير نحو غرب مدينة خانيونس  من الجهة الجنوبية دون المرور بالمخيم او بمشفى ناصر .
وسيطرت الدبابات على جامعة الأقصى بالنار وقتلت اربعة من النازحين فيها دون دخولها.
كما تقدمت من جهة الشمال دون دخول الأحياء السكنية الكبيرة المحيطة بمشفى الهلال الأحمر الذي انقطعت الاتصالات به.
واستهدف جيش الاحتلال 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس ادعى أنها آمنة وارتكب مجزرة خلفت نحو 50 شهيدا و100 جريح وصلوا مجمع ناصر الطبي فيما نقل عشرة شهداء على الأقل إلى رفح بعد تعذر نقلهم إلى خان يونس
واستهدف جيش الاحتلال مراكز النزوح بالقصف المباشر وطائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع والمدفعية، ومراكز الإيواء التي تم استهدافها هي:
1. مركز إيواء جامعة الأقصى
2. مركز إيواء الكلية الجامعية
3. مركز إيواء مدرسة خالدية
4. مركز إيواء مدرسة المواصي
5. مركز إيواء صناعة خان يونس
كما أدى الاستهداف إلى ارتقاء العديد من الشهداء ووقوع عدد من الإصابات بين صفوف بين النازحين الآمنين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء التي زعم الاحتلال بأنها آمنة.
يذكر ان الاحتلال طلب من النازحين من مختلف مناطق القطاع التوجه إلى مواصي رفح وخان يونس وبدأ عدد كبير من الناس النزوح مجددا نحو رفح التي يقترب عدد المواطنين فيا من مليون وأربع مئة الف.
 

الأكثر قراءة اليوم

نص وثيقة أصدرتها حماس بعنوان “هذه روايتنا. لماذا طوفان الأقصى” ؟..

نتنياهو يعلن رفضه القاطع لمطالب "حماس" بشأن صفقة تبادل أسرى

يديعوت: ضباط إسرائيليون يقترحون 48 ساعة هدوء مع "حزب الله" وضربة قوية إن انتُهك

استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والموساد يطلع الكابنيت على صورة المباحثات

ضباط إسرائيليون ينتقدون في رسالة عمل المؤسسة العسكرية والحكومة

وزير الخارجية السعودي: التطبيع مع "إسرائيل" لن يتم دون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية

إعلام عبري يحذر من دعوات تطالب جنود الجيشين المصري والأردني بمحاربة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

مصادر إسرائيلية: الجيش يسحب قوات من غزة ويوجهها إلى الضفة

بايدن يخطط لمواصلة الدفع بـ”صفقة كبرى” في الشرق الأوسط لما بعد حرب غزة .. هذه تفاصيلها

اتهامات للجيش بقتل احدهم .. هآرتس: الجيش أعاد جثث 3 جنود من نفق جباليا

اليوم 108 من الحرب : شهداء وجرحى وغارات على خانيونس

استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والموساد يطلع الكابنيت على صورة المباحثات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية