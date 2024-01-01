عائلات أسرى إسرائيليين تقتحم اجتماعا للجنة المالية وتفريق متظاهرين قرب الكنيست

ورفعت عائلات الأسرى لافتات كتب على بعض منها "لن تجلسوا هنا وهم يموتون هناك"، فيما طالبت أعضاء الكنيست بالعمل على الإفراج عن أبنائها وأقاربها.
وفي أعقاب ذلك، انفض اجتماع لجنة المالية بعد أن كان منعقدا بمشاركة محافظ بنك إسرائيل.
ورد رئيس لجنة المالية، موشيه غافني، على عائلات الأسرى بالقول "موقفي وجميع أعضاء اللجنة والذي قلته أيضا لرئيس الحكومة هو أن الإفراج عن الأسرى هو أهم مذهب في اليهودية".
وبالتزامن، اجتمعت عائلات أخرى لأسرى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مكتبه بالقدس، وذلك في ظل تقارير تطرقت إلى محادثات تقوم بها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل الدفع لإبرام صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الاحد إلى جهود تبذلها تل أبيب لتحريك المفاوضات عبر الوسطاء مع حركة حماس في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين في غزة دون الالتزام المسبق بإنهاء الحرب على غزة، وذلك في أعقاب تأكيد نتنياهو رفضه لشروط حماس التي اعتبر أن قبولها استسلام للحركة.