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مصادر إسرائيلية: الجيش يسحب قوات من غزة ويوجهها إلى الضفة

الإثنين 22 يناير 2024 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إسرائيلية: الجيش يسحب قوات من غزة ويوجهها إلى الضفة



القدس المحتلة / سما/
سحب الجيش الإسرائيلي مزيدا من قواته من غزة ووجهها إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت مصادر إسرائيلية، الإثنين.

 

وذكرت المصادر أن "الجيش الإسرائيلي، ورغم استمرار المعارك في مدينة خانيونس جنوبي غزة، فإنه يسحب مزيدا من القوات من القطاع، سواء من قوات الاحتياط او القوات النظامية".

 

وأشارت إلى أن "قسما من القوات التي تم سحبها سيتم توجيهها إلى الضفة الغربية".

 

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي كشف، الجمعة، أن الجيش يقوم بسحب المزيد من جنود الاحتياط، مع العلم أنه سيتم استدعاؤهم مرة أخرى قريبا.

 

والخميس، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن إسرائيل سحبت الآلاف من جنودها من غزة بعد "ضغوط" من الولايات المتحدة، للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حربها ضد حماس.

 

وتواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، بعد تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه أي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد الحرب.

 

ونفذت إسرائيل، خلال الأيام الماضية، حملات اعتقالات، بعد اقتحامها عددا من البلدات والمنازل في الضفة الغربية.

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