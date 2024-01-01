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عدد الشهداء في غزة يتجاوز 25 ألفاً غالبيتهم من النساء والأطفال

الإثنين 22 يناير 2024 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدد الشهداء في غزة يتجاوز 25 ألفاً غالبيتهم من النساء والأطفال



غزة / سما/

قال مسؤولون طبيون في قطاع غزة، إن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع تجاوز 25 ألفا، ووصل عدد الجرحى إلى 62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 178 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، في واحد من أكثر الأيام دموية حتى الآن خلال العدوان الإسرائيلي. وقال جيش الاحتلال إن أحد جنوده قُتل في اشتباكات مع المقاومة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)  بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 10، أغلبهم من الأطفال، وعشرات المصابين.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في خان يونس، وأصيب العديد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة المواصي الساحلية غربي محافظة خان يونس.

وقصفت الطائرات الحربية شقة سكنية في عمارة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في الحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خان يونس.

وتصاعدت وتيرة الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي وإطلاق النار في الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخان يونس.ِ

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في قطاع غزة.

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