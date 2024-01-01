"حزب الله" ينعى مقاتلا له.. تجدد القصف المتبادل على الحدود مع لبنان

القدس المحتلة / سما/

تواصل القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، فيما نعى "حزب الله" مقاتلا له "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، أطراف بلدة عيترون في الجنوب اللبناني، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 3 قذائف بمناطق مفتوحة في الجليل الغربي، أطلقت في ساعات الليل من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه رصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن القذائف سقطت في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل، دون أن تسفر عن إصابات بشرية.