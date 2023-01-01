ايرلندا تدرس الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

القدس المحتلة / سما/

قال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي إن بلاده تدرس الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأوضح مارتن أن الأولوية حاليا هي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى دون شروط ووصول المساعدات الإنسانية.

واضاف أن "الوضع في غزة مأساوي، وليس هناك أي عذر الآن لتأخير إدخال المساعدات".

وفي 29 كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلب ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" تتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.