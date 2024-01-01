اعتقال 14 ضابطا وجنديا إسرائيليا بتهمة بيع تصاريح لعمال فلسطينيين

القدس المحتلة / سما/

اعتقلت شرطة الاحتلال 14 ضابطا وجنديا إسرائيليا بتهمة المتاجرة بتصاريح دخول عمال فلسطينيين لاسرائيل مقابل المال.

وبحسب بيان شرطة الاحتلال فقد جرى تحقيق سري خلال العام الماضي بالتعاون مع وحدة الماس، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم، بينهم ضباط وجنود في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بشبهة إصدار تصاريح دخول لفلسطينيين مقابل رسوم قدرها آلاف الشواقل.

وكشف التحقيق الشرطة أن المشتبه به الرئيسي في القضية 53 عاما جندي دائم يخدم في معبر "شعار افرايم" في طولكرم، ويدير شبكة من الوسطاء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين كانت مهمتهم تحديد موقع الفلسطينيين المهتمين بالحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل.