اتهامات للجيش بقتل احدهم .. هآرتس: الجيش أعاد جثث 3 جنود من نفق جباليا

القدس المحتلة / سما/

أعاد جيش الاحتلال جثث ثلاثة جنود إسرائيليين من نفق في منطقة جباليا بتاريخ 14 ديسمبر كانوا قد أُسروا يوم السابع من أكتوبر.

وسلم جيش الاحتلال تقرير التشريح لعائلات الجنود، ويطرح التقرير حسب صحيفة هآرتس العبرية أسئلة قاسية وصعبة تحتاج لتوضيح وشرح للجمهور.

وبينت الصحيفة أن والدة أحد الجنود الثلاثة نشرت منشورا على "فيسبوك" اتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بقتل إبنها الجندي بالغاز السام الذي سربه للنفق الذي كان فيه الجنود الثلاثة، والذي كان فيه في ذات الوقت القيادي في حماس أحمد الغندور.

وقالت والدة الجندي في منشورها" ليس على يد حماس، ولا في إطلاق نار بالخطأ، قتل مع سبق الإصرار والترصد، قصف مع غازات سامة، وجدوا أن لرون عدة أصابع مكسرة، ربما خلال محاولات له الخروج من قبر السم، رون أُسر بسبب فشل كل قيادات الجيش الإسرائيلي والحكومة، والذين أصدروا التعليمات بالقتل من أجل إغلاق الحساب مع مقاومين".