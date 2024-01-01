  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتهامات للجيش بقتل احدهم .. هآرتس: الجيش أعاد جثث 3 جنود من نفق جباليا

الإثنين 22 يناير 2024 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات للجيش بقتل احدهم .. هآرتس: الجيش أعاد جثث 3 جنود من نفق جباليا



القدس المحتلة / سما/

أعاد جيش الاحتلال جثث ثلاثة جنود إسرائيليين من نفق في منطقة جباليا بتاريخ 14 ديسمبر كانوا قد أُسروا يوم السابع من أكتوبر.

وسلم جيش الاحتلال تقرير التشريح لعائلات الجنود، ويطرح التقرير حسب صحيفة هآرتس العبرية أسئلة قاسية وصعبة تحتاج لتوضيح وشرح للجمهور.

 
 
وبينت الصحيفة أن والدة أحد الجنود الثلاثة نشرت منشورا على "فيسبوك" اتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بقتل إبنها الجندي بالغاز السام الذي سربه للنفق الذي كان فيه الجنود الثلاثة، والذي كان فيه في ذات الوقت القيادي في حماس أحمد الغندور.
 
وقالت والدة الجندي في منشورها" ليس على يد حماس، ولا في إطلاق نار بالخطأ، قتل مع سبق الإصرار والترصد، قصف مع غازات سامة، وجدوا أن لرون عدة أصابع مكسرة، ربما خلال محاولات له الخروج من قبر السم، رون أُسر بسبب فشل كل قيادات الجيش الإسرائيلي والحكومة، والذين أصدروا التعليمات بالقتل من أجل إغلاق الحساب مع مقاومين".

الأكثر قراءة اليوم

نص وثيقة أصدرتها حماس بعنوان “هذه روايتنا. لماذا طوفان الأقصى” ؟..

نتنياهو يعلن رفضه القاطع لمطالب "حماس" بشأن صفقة تبادل أسرى

يديعوت: ضباط إسرائيليون يقترحون 48 ساعة هدوء مع "حزب الله" وضربة قوية إن انتُهك

وزير إسرائيلي: السلطة هي الكيان الأكثر معاداة للسامية وسيطرتها على غزة خطوة انتحارية

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه والاتفاق مع إثيوبيا ليس مقبولاً لأي أحد

موسكو: دفاع ألمانيا عن إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية في غزة لم يفاجئنا

ضباط إسرائيليون ينتقدون في رسالة عمل المؤسسة العسكرية والحكومة

الأخبار الرئيسية

اليوم 108 من الحرب : شهداء وجرحى وغارات على خانيونس

استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والموساد يطلع الكابنيت على صورة المباحثات

65ad505a4236046fa03d2ac2

نتنياهو يعلن رفضه القاطع لمطالب "حماس" بشأن صفقة تبادل أسرى

يديعوت: ضباط إسرائيليون يقترحون 48 ساعة هدوء مع "حزب الله" وضربة قوية إن انتُهك

تقرير استخباري أمريكي: حماس لا تزال قادرة على مواصلة القتال لأشهر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية