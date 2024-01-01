  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إعلام عبري يحذر من دعوات تطالب جنود الجيشين المصري والأردني بمحاربة إسرائيل

الإثنين 22 يناير 2024 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يحذر من دعوات تطالب جنود الجيشين المصري والأردني بمحاربة إسرائيل



القدس المحتلة / سما/

حذر موقع bhol الإخباري الإسرائيلي من الدعوات التي انتشرت بالانترنت مؤخرا لجنود الجيش المصري والأردني للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل في غزة.

وسلط الموقع العبري الناطق باسم اليمين المتشدد في إسرائيل، الضوء على التصريحات المنتشرة على الانترنت التي أطلقتها جماعة مسلحة مغمورة تدعى "كتيبة الفاروق" والتي أعلنت عن تأسيسها في 17 يناير، في شريط فيديو منشور، بأن عناصر التنظيم نفذوا سلسلة من الهجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي وتسببت في مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وفي مقطع فيديو منشور على قناة "تليغرام"، ظهر رجل ملثم يتحدث باللهجة المصرية، وهو يدعو جنود الجيش المصري والجيش الأردني إلى الانضمام للقتال في قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم كتيبة الفاروق أن التنظيم سيواصل مهاجمة إسرائيل ودعا كافة الشعوب العربية والمسلمة إلى استغلال الوضع والمشاركة في الحرب من أجل "القضاء على الاحتلال" ومشاركة الضباط في مصر والأردن.

كما ذكر أن الحرب الأخيرة أوضحت للعالم ضعف الجيش الإسرائيلي وأن إسرائيل منذ عام 1967 لم تنتصر في أي حرب ولذلك يجب استغلال الوضع الآن لإفشال خطة إسرائيل لغزو دول أخرى في المنطقة.

المصدر : موقع bhol الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

نص وثيقة أصدرتها حماس بعنوان “هذه روايتنا. لماذا طوفان الأقصى” ؟..

نتنياهو يعلن رفضه القاطع لمطالب "حماس" بشأن صفقة تبادل أسرى

يديعوت: ضباط إسرائيليون يقترحون 48 ساعة هدوء مع "حزب الله" وضربة قوية إن انتُهك

وزير إسرائيلي: السلطة هي الكيان الأكثر معاداة للسامية وسيطرتها على غزة خطوة انتحارية

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه والاتفاق مع إثيوبيا ليس مقبولاً لأي أحد

موسكو: دفاع ألمانيا عن إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية في غزة لم يفاجئنا

ضباط إسرائيليون ينتقدون في رسالة عمل المؤسسة العسكرية والحكومة

الأخبار الرئيسية

بايدن يخطط لمواصلة الدفع بـ”صفقة كبرى” في الشرق الأوسط لما بعد حرب غزة .. هذه تفاصيلها

اتهامات للجيش بقتل احدهم .. هآرتس: الجيش أعاد جثث 3 جنود من نفق جباليا

اليوم 108 من الحرب : شهداء وجرحى وغارات على خانيونس

استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والموساد يطلع الكابنيت على صورة المباحثات

65ad505a4236046fa03d2ac2

نتنياهو يعلن رفضه القاطع لمطالب "حماس" بشأن صفقة تبادل أسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية