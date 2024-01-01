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"الكنيست" يجتمع لبحث حجب الثقة عن الحكومة

الإثنين 22 يناير 2024 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الكنيست" يجتمع لبحث حجب الثقة عن الحكومة



القدس المحتلة / سما/
 

 يجتمع اليوم الاثنين، الكنيست الاسرائيلي لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو بعد فشلها في إعادة الاسرى الاسرائيليين من قطاع غزة.

وقال حزب العمل حسب القناة 12 الإسرائيلية:" لقد احتجزت حماس بناتنا وفتياننا لمدة 108 أيام.. إن حياتهم معرضة للخطر في أي لحظة. وفي ظل هذه الحكومة، تم التخلي عنهم، وهذه الحكومة لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعا إلى وطنهم الآن".


وأضاف:" نتوقع من جميع فصائل المعارضة دعم اقتراح سحب الثقة ومطالبة الحكومة بالإجابة على الأسئلة التي لا تسمح لأي مواطن في دولة إسرائيل بالنوم بسلام".

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