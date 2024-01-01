  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بري ينبه إلى محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب

الإثنين 22 يناير 2024 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بري ينبه إلى محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب



غزة / سما/

نبه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب، مشددا على الطروحات التي تريد تسويقها مرفوضة من قبل لبنان.

وقال بري في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنبه إلى "محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب، معتبرة أن الظرف مؤات لها ربطا مع الدعم الأمريكي والدولي المتوفر لها في حرب الابادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".

وأكد أنه "علينا عدم السقوط في ما ترمي اليه إسرائيل، وجَرّ لبنان إلى حرب بحسب توقيتها"، مشيرا إلى أن "هذه المحاولات تتجلى في توسيع دائرة اعتداءاتها تجاه لبنان، والتي باتت تطال مناطق بعيدة عن خط الحدود، إضافة إلى استهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك في تهديدات ضباط العدو، والطروحات التي تريد تسويقها حول ترتيبات معينة في منطقة الحدود تصب في مصلحة إسرائيل (على شاكلة إبعاد حزب الله الى شمال الليطاني)، وهي طروحات مرفوضة من قبل لبنان".

وأضاف: "أكدت لكل الموفدين أننا متمسكون بالقرار 1701 والتزامه بتطبيقه، ووجوب إلزام إسرائيل بتطبيقه".

الأكثر قراءة اليوم

نص وثيقة أصدرتها حماس بعنوان “هذه روايتنا. لماذا طوفان الأقصى” ؟..

نتنياهو يعلن رفضه القاطع لمطالب "حماس" بشأن صفقة تبادل أسرى

يديعوت: ضباط إسرائيليون يقترحون 48 ساعة هدوء مع "حزب الله" وضربة قوية إن انتُهك

وزير إسرائيلي: السلطة هي الكيان الأكثر معاداة للسامية وسيطرتها على غزة خطوة انتحارية

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه والاتفاق مع إثيوبيا ليس مقبولاً لأي أحد

موسكو: دفاع ألمانيا عن إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية في غزة لم يفاجئنا

ضباط إسرائيليون ينتقدون في رسالة عمل المؤسسة العسكرية والحكومة

الأخبار الرئيسية

بايدن يخطط لمواصلة الدفع بـ”صفقة كبرى” في الشرق الأوسط لما بعد حرب غزة .. هذه تفاصيلها

اتهامات للجيش بقتل احدهم .. هآرتس: الجيش أعاد جثث 3 جنود من نفق جباليا

اليوم 108 من الحرب : شهداء وجرحى وغارات على خانيونس

استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والموساد يطلع الكابنيت على صورة المباحثات

65ad505a4236046fa03d2ac2

نتنياهو يعلن رفضه القاطع لمطالب "حماس" بشأن صفقة تبادل أسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية