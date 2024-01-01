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اليوم 108 من الحرب : شهداء وجرحى وغارات على خانيونس

الإثنين 22 يناير 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 108 من الحرب : شهداء وجرحى وغارات على خانيونس



غزة/سما/
شن الطيران الإسرائيلي، صباح وفجر الإثنين، سلسلة غارات على خانيونس، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 108، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

يأتي ذلك، وسط معارك ضارية في خانيونس واشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور في خانيونس، والمغازي، فيما تجددت المعارك في شرق غزة وغربها وفي محيط مخيم جباليا، وسط قصف مدفعي عنيف يستهدف منازل المدنيين.

 
وارتكب الجيش الإسرائيلي 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية 25105 شهداء، بالإضافة إلى 62681 جريحا، وفق بيانات صادره عن وزارة الصحة في غزة.

 

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