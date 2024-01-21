لندن تعتبر تصريحات نتنياهو حول السيادة الفلسطينية "مخيّبة للأمال"

لندن/سما/

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأحد أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لأي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد حرب غزة، "مخيّبة للأمال".

لندن تعتبر تصريحات نتنياهو حول السيادة الفلسطينية لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة والعالم /21.01.2024/

وقال شابس لمحطّة "سكاي نيوز" إن "من المخيّب للأمل أن نسمع مثل هذه التصريحات من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي"، مؤكدا أنه بالنسبة لبريطانيا "لا خيار سوى حلّ الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأبدى نتنياهو أمس السبت، رفضه تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة.

وقال بايدن يوم الجمعة الماضي، إنه تحدث إلى نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة NBC أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمقابل قيام دولة فلسطينية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.

وقالت الصحيفة نقلا عن وكالة "رويترز" إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر قال إنه "لا توجد طريقة" لحل المشاكل الأمنية الإسرائيلية على المدى الطويل، وكذلك لتنظيم عملية إعادة إعمار غزة في نهاية الحرب، دون إقامة دولة فلسطينية.

المصدر: أ ف ب