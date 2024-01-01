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ضباط إسرائيليون ينتقدون في رسالة عمل المؤسسة العسكرية والحكومة

الأحد 21 يناير 2024 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضباط إسرائيليون ينتقدون في رسالة عمل المؤسسة العسكرية والحكومة



القدس المحتلة/سما/

وقع حوالي 130 من القادة والضباط في الجيش الإسرائيلي على رسالة تنتقد عمل المؤسسة العسكرية والحكومة، وعجزهما عن "ترجمة ما تحقق في الحرب على المستوى النظامي والاستراتيجي".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن حوالي 130 من القادة وضباط الاحتياط، بمن فيهم المقدمون للجنرالات، الذين شاركوا أو يشاركون بنشاط في الحرب، وقّعوا على رسالة غير عادية موجهة إلى أعضاء مجلس وزراء الحرب ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي.

وطالب الموقعون بمواصلة منع ما يقرب من مليون نازح من غزة من العودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة طالما أن المختطفين الإسرائيليين الـ136 محتجزون لدى "حماس" ولم يتم إطلاق سراحهم.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة جاء في الرسالة: "في الأيام الأخيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي بإطلاق ألوية احتياطية، وهذا يطرح علينا على الفور أسئلة: هل حققنا المهمة، وكيف تترجم الإنجازات في ساحة المعركة إلى إنجازات على المستوى الاستراتيجي؟ لسوء الحظ، الجواب الواضح هو أن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية غير قادرين على ترجمة الانتصارات التي تحققت إلى نصر واضح وحاسم على المستوى النظامي والاستراتيجي".

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