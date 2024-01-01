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صحيفة اميركية:هدف تدمير حماس لم يتحقّق والحركة قادرة على ضرب اسرائيل لاشهر قادمة

الأحد 21 يناير 2024 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اميركية:هدف تدمير حماس لم يتحقّق والحركة قادرة على ضرب اسرائيل لاشهر قادمة



سما / وكالات /

أشارت تقديرات استخبارية أميركية، إلى أن حركة حماس، لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر مقبلة، في تقرير حديث نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن هدف تدمير حماس لم يتحقق.
وقال تقرير الصحيفة إن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 بالمائة إلى 30 بالمائة من مقاتلي حماس، بحسب تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، وهي حصيلة أقل من هدف إسرائيل المتمثل في تدمير الحركة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير عن هدف حماس: “ليس عليك أن تفوز، كل ما عليك فعله هو ألا تخسر”.

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