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كتائب القسام تنشر مشاهد لطائرة استولت عليها شمال قطاع غزة

الأحد 21 يناير 2024 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تنشر مشاهد لطائرة استولت عليها شمال قطاع غزة



غزة/سما/
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، مشاهد لطائرة (Skylark) استولى عليها مقاوموها أثناء مهمة استخباراتية شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

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