كتائب القسام تنشر مشاهد لطائرة استولت عليها شمال قطاع غزة

غزة/سما/

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، مشاهد لطائرة (Skylark) استولى عليها مقاوموها أثناء مهمة استخباراتية شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.