صحيفة تزعم : الجيش الإسرائيلي قضى على أقل من ثلث مقاتلي "حماس"

غزة/سما/

قالت صحيفة "وال ستريت جورنال" نقلا عن بيانات الاستخبارات الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي "قضى على أقل من ثلث مقاتلي حركة "حماس" في قطاع غزة حتى الآن".

وجاء في التقرير أن "القوات الإسرائيلية قضت على 20 إلى 30% من مقاتلي "حماس".. وأن نحو 10-11 ألفا آخرين أصيبوا".

كما لفتت الصحيفة إلى أن تقديرات المسؤولين الإسرائيليين تتجاوز هذه البيانات، وأنه وفق التقديرات الأمريكية تراوح عدد مقاتلي "حماس" قبل الحرب بين 25 و30 ألفا.

وأشارت إلى أن "حماس" لديها ما يكفي من الذخيرة لمواصلة ضرب إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة لعدة أشهر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم السادس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: نوفوستي